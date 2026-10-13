Bahçeli ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiği ve çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.