MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Türkiye 'deki sorunlara değindi, bunları “eğitim ve istihdam”, “yoksulluk”, “yolsuzluk ”, “adalet”, “orta sınıf”, “basın ve sorumluluk” ile “Terörsüz Türkiye ” başlıklarında özetledi .

Söz konusu sorunların seçime kadar çözülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, çözüme dair geliştirdikleri "Yağmur Stratejisi"ni paylaştı.

“GÜÇ MECLİS'TE MHP'DE OLMALIDIR”

TV100'e konuşan Bahçeli, "Yağmur Stratejisi"nin MHP'nin Meclis'teki güçlü temsiliyle mümkün olduğunu belirtti.

MHP lideri Bahçeli, "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı olmalıdır." dedi.

"BİZ İTTİFAKIN DENGE VE DENETLEME MEKANİZMASIYIZ"

Bahçeli "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar güçlü olursak; asgari ücretlinin, memurun, dar gelirlinin hakkını koruyacak kanunlar o kadar hızlı ve tavizsiz geçecektir. Biz ittifakın içinde bir denge ve denetleme mekanizmasıyız. Biz koltuk veya unvan peşinde değiliz." diye konuştu.

Yolsuzluğun çok katmanlı bir problem olduğunu da ifade eden Bahçeli, “Kaynakların israfı başta olmak üzere toplumsal öfke ve ahlaki yozlaşmanın temel kaynağıdır.” ifadesini kullandı.

“YOLSUZLUK VE FON SKANDALI SİYASETE GÜVENİ AŞINDIRIYOR”

Devlet Bahçeli "İnsanlar özellikle belediyelerde yaşanılan yolsuzluk ve fon skandalı ile kişiler ve kurumlara güven duygusunu eşik eşik kaybetmektedir. Siyaset ekseninde cereyan eden birçok olay güven kaybını beraberinde getirmekte, siyaset kurumuna güveni aşındırmaktadır." dedi.

Bahçeli, son 20 yılda elde edilen bir çok kazanıma rağmen yaşanan ekonomik kırılmanın toplumsal huzuru olumsuz etkilediğini de ifade etti.

"YOKSULLUK TOPLUMSAL ANLAMDA CİDDİ BİR KAYGI OLUŞTURDU"

MHP lideri şöyle devam etti:

"Toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bu yoksulluk derin eşitsizliklere neden olmakta, toplumsal anlamda ciddi bir kaygı ortamı oluşturmaktadır. Milletin bu kaygı durumu içinde bulunduğu geleneğe aidiyet duygusunu zayıflatmakta ve derin mutsuzluk ortaya çıkarmaktadır."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çekti.

Sürecin gelecek nesillerin huzuru ve refahı için alınmış tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, gelecek inşasının teminatıdır." ifadesini kullandı.