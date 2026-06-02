Bahçeli: Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor, Yargıtay kararını vermeli

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından başlayan karışıklık sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'den yeni açıklamalar geldi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini belirtip, “Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı arınmalı ve durulmalıdır." dedi.

CHP'ye çağrıda da bulunan Bahçeli “Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.” diye konuştu.

“SİYASİ TANSİYON YÜKSELDİ”

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Siyasi tansiyon yükseldi. Bayram, CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

“YARGITAY KARARINI VERMELİ, PROVOKASYONU ARTIRACAK SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI"

Provokasyonu artıracak söylemlerden kaçınılmalı. Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalıdır. Türkiye 'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar güvenlik güçlerine saldırıya yönelmemelidir. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli.

"CHP ARINMALI VE DURULMALIDIR"

Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar yolsuzluk halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Bu kişiler koruma görmemeli siyasetten temizlenmelidir. MHP temiz siyaset temiz toplum ilkesi doğrultusunda her zaman üzerine düşeni yapmıştır gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset daha şeffaf bir zemine taşınmalıdır."

"TERÖRÜ BU TOPRAKLARDAN TAMAMEN ÇIKARMAK ÇABASINDAYIZ"

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen MHP lideri Bahçeli "Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak yolunda birçok engeli aştık. Provokasyonlara aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Trükie'yi askeri ve siyasi olarak en üst sıraya taşıyacağız." dedi.

"ABD DERHAL BU SAVAŞI DURDURMALI"

ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. Devlet Bahçeli "ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun yürüttükleri savaş bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin yürüttüğü yapıcı rol tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Oyalama taktikleri bırakılmalı acilen savaş durmalıdır." ifadesini kullandı.

"Bölgede yaşanan insani kriz her geçen gün büyümektedir." diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte ABD ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemelidir. ABD bölgeden derhal çekilmelidir. ABD derhal bu savaşı durdurmalıdır.”

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.