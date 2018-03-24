Bahçeli yeni MYK ve MDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, parti genel merkezindeki MYK ve MDK toplantısı öncesi yaptıkları Anıtkabir ziyaretinde Arslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve burada Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın, yüksek katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, deftere şunları yazdı:



"Hitamında seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üyelerimizle birlikte manevi huzuruna çıkmış bulunuyoruz.



Bu itibarla gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz.



Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümüne tekabül ederken, diğer tarafta milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından birisi olan Afrin'de aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır.



Milli mücadelenin destansı ve devasa bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığın yolda, gösterdiğin istikamette, belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir.



Bu aynı zamanda MHP'nin de hedefi, taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi, muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anılarına vefa borcumuzdur.



Kurduğun devlet elbette payidar olacak, sinesinden doğup, iradesine ve egemenliğine hayat boyu bağlı kaldığın büyük Türk milleti kutlu varlığını sonsuza kadar koruyacaktır.



MHP, zatıaliniz başta olmak üzere, bütün silah ve ülkü arkadaşlarınızı, aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmektedir.



İnancım odur ki, yaktığın meşale asla sönmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir.



Ruhun şad, mekanın cennet olsun."



TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET



Anıtkabir ziyaretinin ardından partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarına geçen Bahçeli ve beraberindekiler, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak dua etti. Bahçeli, hem Anıtkabir'e hem de Türkeş'in mezarına makam arabası yerine parti otobüsüyle geldi.

