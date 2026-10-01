Bahçeli: Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM ) tatili bitti, 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etti.

“YENİ PARTİ'DEN YENİLİKLER BEKLİYORUZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , akşam saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde verilen resepsiyonda, gazetecilerden bu konuya ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz” dedi.

BURHANETTİN DURAN: CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SAYGISIZLIK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Yeni Parti vekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Genel Kurul'u terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.

TBMM'nin farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir yer olduğunu hatırlatan Duran, “Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır, Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur” dedi.

Duran, “Demokratik siyaset, yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanını milletin Meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne koymak, demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz” açıklamalarını yaptı.