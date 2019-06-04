Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları yönündeki kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..." dedi.

Bahçeli, basın mesuplarının soruları öncesi de şunları söyledi:

"Terörle mücadelede Türkiye'yi huzura kavuşturabilecek kararlılıklara şahit olunmuştur. Bütün bunlar olurken de özellikle en son yapılmış olan Pençe Hakekatı'nda şehitlerimiz olmuştur. Türkiye üzüntülü bir bayram dönemi yaşamıştır. Artık bayramın ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek konuların başında İstanbul seçimleri gelmektedir. Sevgi, saygı içerisinde, gerilim yaratmadan YSK'nın almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmadan seçimleri gerçekleştirmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, gelecek açısından önemli bir adım olarak görülmeli bu seçimler... MHP olarak biz, bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz..."