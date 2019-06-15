Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhtarlarla bir araya geldi.

Bahçeli'nin muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmadan satır başları;

Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir.

CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?

Muhtarlıkların kaldırılması konusunda bir görüşümüz olmamıştır. Muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir.

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor.

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi abluka alma çabası dostana değildir. ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de olacaktır.

NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.

Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.

Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kürt kökenli kardeşlerimiz şereflidir, birliğe sahip çıkacaklardır. MHP'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır.

Türk milleti İstabul üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındadır. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a verileceğini göstermektedir.