Bahçeli: Canileri aklamaya çalışanlar mahkum edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin "Canileri aklamaya çalışanlar mahkum edilecek" dedi.



Bahçeli, Mersin'de bir polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



26 Eylül'de düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğunu hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Aziz şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum.



"HER ŞEHİDİN HESABI SORULACAK"

Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur."

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Mersin Mezitli'de önceki gün polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ve bir vatandaş da yaralanmıştı.

ŞEHİT OLMADAN TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ