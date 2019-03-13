MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kastamonuluların iradesine talip olduklarını belirtti.



31 Mart yerel seçimlerine 18 gün kaldığına işaret eden Devlet Bahçeli, "Kastamonu'nun iradesine hasretle talibiz. Bu heyecan dolu toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen değerli dava arkadaşlarımı kutluyor, bütün Kastamonulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Mahalli İdareler Seçimleri'nin milli bekamıza, milli huzurumuza, milli birliğimize, ülkemizin kalkınma ve gelişme hedeflerine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum" diye konuştu.



Kastamonu'dan yükselecek milli bir sesin tüm Türkiye'den duyulacağını anlatan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Kastamonu 'tamam' derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da güçlenir. Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'yu daha iyi yönetmek, daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak için belediyeyi sizlerden istiyor. Şimdi siz söyleyiniz, 31 Mart 2019'da sandığa gidecek misiniz? Kastamonu için oyunuzu verecek misiniz? Milli bekanın yanında duracak mısınız? Bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih edecek misiniz? Hepinize müteşekkirim, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu 'evet'lerin hakkını vereceğiz. İradenize layık olacağız. Mahcubiyetimize yol açacak, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında köşesinde yer almayacağız. İlkeliyiz, tutarlıyız, dürüstüz, Türkiye sevdalısıyız. İddialıyız, ahlaklıyız, ne söylediysek onu yapacağız. Sözümüzü tutacağız, özümüzü ve öz değerlerimizi koruyarak çalışacağız. Kastamonu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kastamonu için hiçbir mücadeleden çekinmeyeceğiz."



İl belediye ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış ve yetişmiş kadroları Kastamonu'ya hizmet için sabırsızdır. Soruyorum sizlere, öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları sönsün, Kastamonu'nun kuyusunu kazanların hevesleri kursaklarında kalsın" ifadesini kullandı.



Şeyh Şabanı Veli'nin duasını arkalarına aldıklarını belirten Bahçeli, "Şabanı Veli Hazretleri'nin duası arkamızda. Karabaşı Veli Hazretleri'nin adanmışlığı aklımızda. Hele hele kahraman Şerife Bacı'nın anıları her dem yanımızda, her zaman hafızamızda." dedi.



"AK PARTİ'Lİ KARDEŞLERİMİZLE AYRIMIZ YOKTUR"



Kastamonu'nun Cumhur İttifakı kapsamında olmadığını ifade eden Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:



"Kastamonu Cumhur İttifakı kapsamında değilse de sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık olacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Çünkü Cumhur İttifakı Türk milletinin kaderi, Kastamonu'nun kendisidir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı. İnanıyorum ki Kastamonu ehline emanettir. Kastamonu 31 Mart'ta pırıl pırıl parlayacaktır. AK Parti'li kardeşlerimizle ayrımız yoktur. Yürüyüşümüz yan yana, omuz omuzadır. Biz birlikte Cumhur İttifakı'yız. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam iradesiyiz. Biz birlikte milli istikbal, milli istiklaliz."



"TÜRKİYE MUHALİFLERİ ZİLLETE TUTUNMUŞTUR"



Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı olduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:



"Buna karşılık karşımızda kokuşmuş zillet ittifakı vardır. Türkiye muhalifleri zillete tutunmuştur. Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Bu zilletle gelecek asla olamayacaktır. Çünkü niyetleri kötü. Çünkü hedefleri karanlık. Beka diyoruz, deliye dönüyorlar. Milli birlik diyoruz, çıldırıyorlar. Türkiye'nin tarihsel haklarından bahsediyoruz, hazmedemiyorlar. CHP-İP, PKK'dan medet umuyor. Bebek katilleriyle ortaklık yapıyorlar. Teröristlerle düşüp kalkıyorlar. YPG'yi aklama telaşına kapılıyorlar. HDP'yle paslaşıyorlar, al takke ver külah içindeler. CHP'de Türkiye sevgisi kalmamış. İP kökünden kopmuş, HDP'ye kapaklanmış. Birbirlerinin ayağına basmıyorlar ama kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını da göremiyorlar. Hainler, 'Kürdistan'da kazanacağız' der, ne CHP ne de İP ses çıkarmaz. Ezan ıslıklanır, ezanla alay edilir, CHP ile İP çaktırmadan araziye uyar."



"FURKAN EVLADIMIZI ŞEHİT EDEN ALÇAKLAR BUGÜN İP'İN, CHP'NİN YOLDAŞI"



Polonya'da, Türk genci, 21 yaşındaki Furkan Kocaman'ın öldürülmesine de değinen Bahçeli, "Polonya'da 21 yaşındaki Furkan evladımızı şehit eden alçaklar bugün İP'in, CHP'nin yoldaşı, kardeşi, kader ortağıdır. Hangi vicdan bu zillete dayanır? Hangi insaf sahibi bu zillete katlanır? Hangi faziletli kalp zilletin oyunlarına aldanır? Türkiye zillete teslim olamaz. Kastamonu zillete taviz veremez. Konu vatandır. Konu bayraktır. Konu ezandır. Konu milli bekamızın geleceğidir. Şimdi söz sırası sizde, şimdi cevap hakkı sizlerde. Zilletin faillerine dersini verecek misiniz? Milli bekamıza çatık kaşla bakan gafillere haddini bildirecek misiniz? Kastamonu’nun geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verecek misiniz? Bu evetler gösteriyor ki zillete Kastamonu'da geçit yok. Zillete tahammül yok, izin yok, oy hiç yok" değerlendirmesinde bulundu.



Bahçeli, Kastamonu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kararını verdiğini söyledi. Türkiye'yi hiçbir gücün yıkamayacağını belirten Bahçeli, "Türk milletini yenemeyecekler, Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence, Kastamonu'dur. Güç, büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, karşılama kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğu'yuz, Güneydoğu'yuz Anadolu'yuz demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı" şeklinde konuştu.



"CUMHUR İTTİFAKI'NI GÖRMEK İSTEYEN TÜRK MİLLETİNE BAKSIN"



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemli bir irade ortaya koyduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenlerin Türkiye'nin yükselişine bakmaları gerektiğini dile getirdi.



Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Malum iradesiz ve müfteri korosu diyor ki, 'Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyormuş. Beka söylemi tutmuyormuş. Zillet ittifakını terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepiyormuş'. Yalanınız batsın, tezviratınız yerin dibine geçsin. Bunların işi gücü siyasi dolandırıcılık, siyasi kalpazanlık. Bunların geçim kapısı bozgunculuk, ümit kapısı sahtekarlık. Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın. Cumhur İttifakı'nı tanımak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişine odaklansın. Çıkarcılar Cumhur İttifakı'nı anlayamaz. Çürümüşler Cumhur İttifakı'nı algılayamaz. Doğruyu görmek için doğru bakmak lazımdır. Hakikati idrak için haktan yana durmak şarttır. Dahası halkın ve haysiyetin müdafaası için zillete düşmemek asıldır. Cumhur İttifakı'nda yırtık yok ki yama tutsun. Cumhur İttifakı milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde müstesna bir irade ve mutabakatla doğmuştur. Milletimizin aziz varlığında zaten mevcut olan bir cevher, süreç içerisinde karşılıksız ve pazarlıksız ortaya çıkmıştır. "



"ZİLLET İTTİFAKINDA NE YÜREK NE DE VİCDAN VARDIR"



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'tan sonra da yaşatılacağının altını çizerek, "Cumhur İttifakı imanın mahsulüdür. Cumhur İttifakı milli iradenin mecmuudur. Hiçbir zillet mensubu fitne aşılamasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir. Milli Mücadele'yi yapan Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Amacımız budur. Kararımız budur. Azmimiz budur. Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır, kalemlerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır. Zillet siyasi hülledir, siyasi hezimettir, ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır" diye konuştu.



"MİLLİ BEKANIN TUTUP TUTMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TARİHE DÖNÜP BAKSINLAR"



Bahçeli, muhalefetin "Beka söyleminin tutmadığı" yönündeki ifadelerini de sert bir dille eleştirdi.



"Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bekayı özümsemiyorlar ki, milletteki karşılığını fark edebilsinler. Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür. Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. Beka olmadan Kastamonu olur mu? Beka olmadan devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet yaşar mı? Terör varsa beka sorunu da vardır. Bölücülük tehlikesi varsa beka meselesi ağırdır."



"HER SÖZÜMÜZÜN ARDINDAYIZ"



Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimine de işaret ederek, şunları aktardı:



"Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi? Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi? 15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' diyen reziller bekayı bilmez. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen köksüzler bekayı kabullenemez. 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettireceğiz' diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler bekayı itiraf edemez. Sevr hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postallarının meraklısı ruhsuzlar, kimliksizler bekaya değil belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır. Bekanın tutup tutmadığını araştıran kansızlar düşmanın içimizdeki uzantılarıdır. 'Nereden çıktı bu beka' diyenler, gitsinler aynadaki işbirlikçi suratlarına baksınlar. Beka Türklüğün var oluşudur. Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçekte emelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz. Beklentilerini yıkıp geçeceğiz. Zillet ittifakına yanılıp yenilip oy veren ya da vermeye niyet eden vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Onlara hürmetimiz sonsuzdur. Vatandaşa 'terörist' dediğimizi söyleyenler bir defa müfteridir, alçak iddialarını ispatla mükelleftir. Zillet ittifakını oluşturan partiler ve yönetimleri için her sözümüzün ardındayız. Ancak oy veren vatandaşlarımızı istismar edip onlara yalan söyleyenler en hafif tabirle zelildir."



"CHP'NİN GAYESİ SİSTEM KRİZİ ÇIKARMAKTIR"



Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin beka seçimi olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü Türkiye'yi inşa etmesi için milattır. Yeni yönetim sisteminin kökleşmesi, güvenliği, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart'tan müstesna bir sonuç çıkmalıdır. CHP'nin gayesi sistem krizi çıkarmaktır. CHP'nin arayışı rejim bunalımı üretmektir. İşleri güçleri kaos, dertleri Türkiye'nin yıkım ve çözülmesi" dedi.



Partililere seslenen Bahçeli, "31 Mart'ta CHP'ye, İP'e, HDP'ye Kastamonu'nun gücünü gösterecek misiniz? 31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde bekamızı lekelemeye, milleti birbirine düşürmeye çalışan küstahları şaşkına çevirecek misiniz? Elbette 31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy ve onay verecek misiniz?" diye sordu.



Kastamonu'yu MHP'nin büyük hedefleriyle buluşturacaklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşte milli şuur, işte Kastamonu. İşte milli uyanış, işte kahramanlık. Gayret bizden, takdir sizlerden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Kastamonu'nun huzuru için varız. Kastamonu'nun haysiyeti için varız. Kastamonu'nun refah ve gelişmişliği için mücadeleye varız ve projelerimizle hazırız. Kastamonulu kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Kastamonu için istikrar. Kastamonu ehline emanet. Sizlere güveniyorum, Kastamonu'ya inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum."



''CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN ÖZ GÜVENİ, TÜRK MİLLETİNİN ÇARPAN KALBİDİR''

MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra ise Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu.



Bahçeli'nin buradaki konuşmasından satır başları şöyle:



''31 Mart'ta sandığın başına gittiğinizde MHP'yi seçecek misiniz? Milli beka için Çankırı'nın umutları için MHP'ye destek verecek misiniz? Bu 'evet'ler Çankırı'da değişimi işaret ediyor. Çankırı'da MHP'nin zamanı gelmiştir. AK Parti'li kardeşlerimizle aynı yolun yolcusu aynı ittifakın izindeyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni Türk milletinin atar damarı çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir. Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir.

''15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLER BEKAYA YÜZ ÇEVİRENLERDİR''

Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır. Zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak.

''YA BEKA, YA BELA ALTERNATİFİ YOKTUR''



Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır. Ya zillet, ya millet ortası yoktur. Ya beka, ya bela alternatifi yoktur. Ya cumhur, ya hüsran başka seçenek kalmamıştır. Zillet ittifakının yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP'nin yürüşü teröristleri aklamak içindir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır.''