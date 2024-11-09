Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, dayatmalara teslim olmayacaktır." vurgusu yaptı.

Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
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Son dakika haberi!  Genel Bahçeli , 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bahçeli, "Aziz milletimiz milli birlik iradesini titizlikle koruyacak. İşgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir." dedi.

MHP lideri, 10 Kasım'ın esasen bir matem günü değil, Atatürk’ü idrak ve düşüncelerini kavrama vesilesi olduğunu vurgulayıp "Onu her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz." mesajını paylaştı.

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