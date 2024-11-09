Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Son dakika haberi! MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bahçeli, "Aziz milletimiz milli birlik iradesini titizlikle koruyacak. İşgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir." dedi.



MHP lideri, 10 Kasım'ın esasen bir matem günü değil, Atatürk’ü idrak ve düşüncelerini kavrama vesilesi olduğunu vurgulayıp "Onu her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz." mesajını paylaştı.