Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine değinerek "Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır." dedi.



Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulmasının Türkiye'ye kalıcı bahar havasını getireceğine vurgu yapan Bahçeli, "Bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır." diye konuştu.

"TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"



"Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır." ifadelerini kullanan MHP lideri şöyle devam etti:



"Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir."