Bahçeli'den 5 ay sonra ilk grup toplantısı: İsrail'in saldırısı barbarlıktır

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ"



Su uyusa bile düşman emeller canlıdır ve cüretkardır. Vatanımızda bir ve birlikte yaşamanın şeref yeminini tutacaksak her saldıya hazırlıklı hareket etmek zorundayız.



Bize kim saldıracakmış diyenlere itibar edemeyiz.



Tehdidin küçüğü büyüğü olmaz, uyumanın sonu esarettir. Tedbiri elden bırakmamalıyız.



"TAHRAN'A ATILAN BOMBALARIN ANKARA'YA ETKİSİ VARDIR"



İsrail'İn İran'a saldırısı haksızlık ve barbarlıktır. Yeni bir dünya savaşıyla ilgili tahminlerin artmasıyla çok boyutlu krizlere seferberlik ruhuyla odaklanamın ertelenemez bir mecburiyet olduğunu düşünüyorum.



Tahran'a Bağdat'a Şam'a atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını düşünmek için ya cahil ya da işbirlikçi olmak kafidir.



"BM DERHAL KUVVET KULLANMALIDIR"



İsrail'in tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Oto kontolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmaktadır.



BM korkaktır. BM kahredici sessizliğe gömülmüş vaziyettedir.



İslam ülkeri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Bugün değilse ne zaman? Bu zulüm ve eşkiya düzeni nereye kadar sürecektir.



Bunun hesabının mahşerde verileceğini düşünen yok mudur? BM derhal kuvvet kullanmalı.



"GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR"



Çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür. MHP olarak her şey Türkiye içindir."