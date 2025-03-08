Bahçeli'den 8 Mart mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı nice 8 Mart'lar diledi.
MHP'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.
Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, kadınların 8 Mart gününü kutladı.
Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."
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