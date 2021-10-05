Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Yeni yasama yılının aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uyanır bir şuurun yol göstericiliği altında dava ve siyaset mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. MHP Türk milletinin sesidir, Türkiye'nin beka siperidir.

Önümüzü kesmek isteyenler olacak. Bir kez daha onları bomboş hayalleri ile baş başa bırakacağız. Doğru duracağız dengeli olacağız milletimizin derdi ile dertleneceğiz. Bizler Türkiye sevdalıyısız.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ



Rusya ile işbirliği alanlarının uçak motorlarını kapsayacak şekilde genişleyecek olması her iki ülkenin de çıkarına uygundur. Suriye'de kalıcı çözüm bulma vakti gelmiştir.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ



Ülkemize gelen S-400 hava sistemiyle ilgili tavizsiz tutumumuz cümle aleme ilan edilmiştir. ABD yaptırım kartını masaya çıkardı diye, devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini dileyenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mahluklardır. Palavracı tiplerin, patalojik siyasi zihniyetin neyi önerdiğinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş, varsın etsinler, nasıl olsa alıştık. Hiç kimseye böyle bir teşebbüs izni vermeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken aynı zaman Suriye'de ne işler çevirdiğini ifade edecek midir? Hainlere mübah olan Türkiye’ye neden günah?

''YAPTIRIM VAR DİYE TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNİ ÇİĞNETTİRMEYİZ''

Türkiye olarak neyi ne zaman nasıl alacağımızın ihtiyaç duyulan hesabını yalnızca büyük Türk milletine vereceğimizin herkesin bilmesinde yarar vardır. ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş. Varsın etsinler. Yaptırım var diye Türkiye'nin şerefini hiç kimseye çiğnettirmeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize gözdağı verirken aynı anda Suriye'nin kuzeydoğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir?

ABD'YE ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ: BU KADAR MI KORKUYORLAR BİZDEN?



Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ülkü ocaklarında yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. Dünyaya bir kez daha gelsem yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü ocaklarından şehit, kahraman adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir. İlle de terörist arıyorlarsa onlara Pensilvanya'ya bakın diyeceğim fakat nafile baktıkları yerde görecekleri yalnız kendileri olacaktır.

''TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU YOKTUR''

Sözde Kürt sorununu tartışmak demek milleti tartışmak demektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören İP, CHP vardır. Türkiye'nin terör ve bölücülük sorunu vardır.

''CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GÜÇLENEREK DEVAM ETMELİ''

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmelidir. Cumhur İttifakı ahlakı ile 2023 yılı lider ülke Türkiye'nin müjdesi olacaktır. Artık laiklik tartışmalarını bir kenara bırakalım.

''BASKIN SEÇİM YOKTUR''



Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının hazirana ayına göre yapmalıdır.''