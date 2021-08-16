Bahçeli'den Afganistan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da Taliban'ın 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirmesini değerlendirdi. ''Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülemeyecektir'' diyen Bahçeli, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve diğer diplomatlarının ülkedeki varlığını sürdürmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri, Afganistan'da bu duruma yol açanın ülkenin toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olduğunu savundu.

NTV Haber 16.08.2021 - 15:43

Bahçeli'den Afganistan açıklaması

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Taliban başkent Kabil'e girdi

SON DAKİKA: Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum: Özbekistan Afgan jetini düşürdü

Afganistan'da son durum: Özbekistan Afgan jetini düşürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesini değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Afganistan'ın iç barışının Türkiye için vazgeçilmez önemde olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir" dedi.

MHP lideri, Türk askerinin Kabil Havalimanı'ndaki varlığını sürdürmesi gerektiğini de belirtti.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''

"Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan'dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir" diyen Bahçeli, Afganistan'daki gelişmelerin yeni bir göç dalgasına yol açmaması için yeni yönetimle temas kurulması gerektiğini de belirtti.

Bahçeli, "Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...