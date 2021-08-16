Bahçeli'den Afganistan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesini değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Afganistan'ın iç barışının Türkiye için vazgeçilmez önemde olduğunu vurguladı.



Bahçeli, "Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir" dedi.



MHP lideri, Türk askerinin Kabil Havalimanı'ndaki varlığını sürdürmesi gerektiğini de belirtti.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''



"Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan'dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir" diyen Bahçeli, Afganistan'daki gelişmelerin yeni bir göç dalgasına yol açmaması için yeni yönetimle temas kurulması gerektiğini de belirtti.

Bahçeli, "Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

