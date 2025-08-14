Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı çiçek

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özel bir çelenk gönderdi.

MHP Genel Başkanı , Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi.

Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı çiçek - 1 Bahçeli'nin gönderdi*ği çiçek sahnede yerini aldı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. 'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. Bin 071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir." ifadelerini kullandı.

