Bahçeli'den Akşener'e "mermi kovanı" tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

AKŞENER'E "MERMİ KOVANI" TEPKİSİ

MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in TBMM kürsüsünde mermi kovanı fırlatmasına tepki gösterdi.

Akşener'in mermi kovanı fırlatmasını "millete ve demokrasiye saygısızlık" olarak değerlendiren Bahçeli şunları kaydetti:

"Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşad'ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin, Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır."



14 MAYIS MESAJI

Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik mesajlar da verdi.

14 Mayıs seçimlerinin tarihi nitelikli bir karar ve kader anı olduğuna vurgu yapan MHP lideri, "Türk gençliği olarak önce varlığınıza, ülkenize, milletinize ve bağımsızlığınıza sahip çıkınız. Zillete karşı kesin bir cephe alınız. Türk gençliği geleceğin yol haritasını belirleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, lider ülke Türkiye'yi kuracaktır. Ümidim, beklentim budur ve sizlere güvenim sonsuzdur" diye konuştu.

PROVOKASYON UYARISI

Ülkü Ocakları Teşkilatlarına provokasyon uyarısı da yapan Bahçeli, "Türk milletinin birliğini bozmak için provokasyonlar alabildiğine sahnelenmekte gerilim ortamı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Sizlerden beklentim; kavgadan, tartışmalardan mutlaka uzak durmanızdır. Kışkırtmalara ve tahriklere asla kapılmayınız. İstenen kardeş kavgasıdır ve bu oyuna gelmeyiniz." ifadelerini kullandı.