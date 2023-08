Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur

Son dakika haberi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." çağrına cevap verdi.



Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." dedi ve "Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." ifadelerini kullandı.



31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli, "Ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecek." dedi.



MHP lideri, şöyle devam etti:



"Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir." dedi.



AKŞENER NE DEMİŞTİ?



Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyururken siyasi partilere çağrıda bulunmuş "Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.