Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, yeni kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı olacağını açıkladı.

Haberler - DHA 06.12.2021 - 19:11

Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması

MHP Genel Başkanı , TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bahçeli, bir soru üzerine, " Alparslan Türkeş Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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