Bahçeli'den anket şirketlerine tepki: Ayaklarımızın altında paspastır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Davada ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanları, Türk milleti rezil edecektir. Cumhur başkanını seçecek o da Erdoğan olacaktır.

Gerçek anketi yapacak olan asıl güç milletindir. MHP'ye kefen biçenler günü geldiğinde o kefeni kendileri giyecek.

Zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hiyanetin, husumetin ve hezimetin masasıdır. 6'lı masa kifayetsizliğin masasıdır. Bu her yerinde çatlakların olduğu masadır.

Vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, uyanık bir mücadelenin içindedir. Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir.

En başta döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji fiyatları alanında gözlemlenen dengesizliklerin kuşkusuz ekonomik bir temeli, makul ve meşru bir nedeni yoktur. Tedarik zicirlerindeki sarsıntılar, siyasal kırılmalar sonuçta ekonomiye yani insanlarımızın omuzlarına ilave yük ve mağliyetler bindirmektedir.

Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. İhracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye bütün siyasi ve ekonomik tuzakları teker teker bozmaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir.

SURİYE'NİN KUZEYİNE SINIR ÖTESİ HAREKAT

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örünmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır. Türkiye, bölücü teröre müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler verecek kanıtlamıştır.

Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır.Terörle mücadele bir millet kararıdır, karşı çıkanlar teröristlerin safındadır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

Bölücü terör örgütüne envai çeşit silah veren, yardım eden ülkeleri ahlaken ve hukuken müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Terör örgütlerini Türkiye'ye tercih eden NATO üyesi ülkeler ortak paydada buluşmuştur.

Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek ve dostane tavrını yeterince görmemiş, milli güvenliğe bir katkısına da şahit olmamıştır. 70 yıllık mazisine temiz bir vicdanla baktıkları takdirde sancılı gerçekleri görebilecektir.

İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak durumundalar. Terörle aralarına kalın çizgi çekmek zorundalar. 33 teröristin derhal verilmesi şarttır ve süreç samimiyet testi olarak görülmelidir. Ne kadar terörist varsa kendi ülkelerine taşısınlar, tepe tepe kullansınlar.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ

Terör örgütü neredeyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır, bundan kaçış yoktur. Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da temizlenmelidir. Adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen Miçotakis gerekirse silahlı bir çatışma ortamı yaratmak için provokasyon halindedir.

Dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olması, bu şekilde kalmasıdır. Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Türk milleti haklarından vazgeçmez. Damarımıza basan kim olursa kalbini sökeceğimizi iyi bilsin.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun kimin hesabına çalıştığını aiz milletimiz doğal olarak merak etmekte ve izah beklemektedir. Türkiye'nin yanında mı karşısında mı hizalandıkları muammadır.

Bu devletin hakimi savcısı varken zillet ittifakı sandık güvenliğini neyle sağlayacaklar? Dağdan indirdikleri teröristlere sandıkları mı emanet edecekler?

Sayın Kılıçdaroğlu mertsen çık söyle, aday mısın değil misin? Er meydanına çıkacak cesaretin var mı? Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala için adaylığa heveslidir. Bu zat önceliğimiz Türkiye diyor. Aslında kendisi bile inanmıyor. Bize hikaye anlatmayın. "