Bahçeli'den Arınç'a tepki: 'KHK faciadır' ifadesi 15 Temmuz şehitlerine hadsizlik

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere yönelik yazılı açıklama yaptı.



Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine tepki gösteren Bahçeli şunları kaydetti:

"FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Bu gidişle 15 Temmuz’un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır. FETÖ’nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ’cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır."

"BAZI FETÖ DAVALARINDAKİ KARARLAR MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ EDİYOR"

FETÖ davalarındaki tahliye kararlarıyla ilgili açıklama yapan Bahçeli "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. FETÖ’yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır" dedi.

ABD'NİN TERÖR RAPORUNA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'na tepki gösteren Bahçeli, "Raporda YPG ve PYD’yle birlikte FETÖ’den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen’in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir" dedi.