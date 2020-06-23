Bahçeli'den AYM'nin Selahattin Demirtaş kararına tepki

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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talebinin karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemesinin yapılmaması gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.



Mahkeme tutukluluğun makul süreyi aşması ve karar sürecinin uzaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş'a 50 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Demirtaş kararına tepki gösterdi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''Terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir.''