Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı” sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Partisinin köklü tarihinden aldığı güç, zamanla edinmiş olduğu önemli tecrübelerle ile milletinden aldığı emanete duyduğu sarsılmaz sorumlulukla, Türkiye ’nin geleceğine yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

BÜYÜK KURULTAY 7 ŞUBAT'TA

"Türk dünyasının ortak geleceğinin inşası için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulunan Bahçeli, 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

"ÇOK YÖNLÜ STRATEJİK KUŞATMAYA MARUZ BIRAKILMAK"

Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki komşuları ve yakın çevresi üzerinden çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini ifade eden Bahçeli, süreci dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi kendi coğrafyasında edilgen bir konuma sürüklemek, hareket alanını daraltmak ve bölgesel gelişmelerin dışında tutmak isteyen hesaplar, devletimizin tarihi birikimini ve milletimizin iradesini hesaba katmak zorundadır.

Son günlerde; Mekke Antlaşması ile başlayan, Bedir Mutabakatı ile taçlanan tarihi yürüyüşümüz; inancımızın, dayanışma anlayışımızın ve medeniyet tasavvurumuzun gönül coğrafyamızdaki sorumluluğuna işaret etmektedir. Bu tarihi mirasın yüklediği vazife, milletimizin iradesinden alınan yetkiler ve devletimizin imkânları çerçevesinde, uluslararası hukukun ve meşruiyetin gerekleri gözetilerek yerine getirilmektedir."

AZERBAYCAN MESAJI

Gelecek hafta Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni işaret eden Bahçeli, "Türk dünyasının gücünü karşılıklı güven ve dayanışma içerisinde bulması gerektiği açıktır. Bu birlikten rahatsızlık duyanların beklentileri, kardeş devletlerimizin ortak iradesi karşısında karşılık bulamayacaktır." dedi.

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde ortak tarih, dil, kültür, karşılıklı güven ve milletimizin gönül birliği üzerinde yükselmektedir." ifadelerini kullanan MHP lideri, devletler arasında farklı değerlendirmeler ve çözüm bekleyen meselelerin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

"Asıl önemli olan, bu meseleleri kardeşlik hukukunu zedelemeden, karşılıklı anlayış ve doğrudan diyalog yoluyla çözüme kavuşturacak iradeyi gösterebilmektir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Azerbaycan’ın birbirine duyduğu güvenin korunması; iki devlet arasındaki dayanışmanın sürdürülmesi ve Türk dünyasının müşterek geleceğinin güvence altına alınması bakımından vazgeçilmezdir. Bir diğer taraftan; tekrar hatırlatmak isterim ki: Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümsüzlüğe mahkûm edilmiş bir ülke olduğu düşüncesi, Türkiye’nin sahip olduğu devlet tecrübesi, siyasi irade ve çözüm üretme kapasitesiyle bağdaşmamaktadır."

Bahçeli, milli meseleler karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine de vurgu yaptı.