Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebriği
MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Memişoğlu, Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak Tıp Bayramı'nı kutladığını açıkladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum".
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