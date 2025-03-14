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Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebriği

MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebriği

Bakan Memişoğlu, Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak Tıp Bayramı'nı kutladığını açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın , bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum".

Tıp Bayramı mesajları 2025: Doktorlar ve hemşireler için 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

Tıp Bayramı mesajları 2025: Doktorlar ve hemşireler için 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

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