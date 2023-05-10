Bahçeli'den Batı medyasına tepki: Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz

Türkiye bu pazar günü seçime gidiyor. Meydanlar bir hayli hareketli. Siyasiler seçim çalışmalarına devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

''BATI, ZİLLET İTTİFAKINDAN YANA TARAFINI KOYMUŞTUR''

MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde Batı medyası ve Millet İttifakı vardı.

Batı'nın 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'ndan yana tavır aldığını söyleyen Bahçeli, ''Batı, 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni şekilde zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Türkiye'nin iç siyaset gündemine karışmak gayri ahlaki ve gayri meşru bir tavırdır. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz bunu kendinde hak göremez. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir.'' dedi.



Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Türkiye karşıtları, küresel fitne medyası, müfrit kulisler, dost kisveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş. Siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Ne olursa olsun 14 Mayıs'ta sandığa koşa koşa gidecek misiniz? Cumhur İttifakı'na dua ve desteğinizle kol kanat gerecek misiniz? Bir miyiz, beraber miyiz? Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayımlanan dergi veya gazetelerin aziz milletimizin iradesine ilkel ve ilkesiz dayatmalardan bulundukları gözlemlenmektedir. Almanya'da Fransa'da ABD'de ve İngiltere'de çıkan dergi ve gazeteler sistemi algı operasyonları yapmaktadır. İngiliz The Economist 'Erdoğan gitmeli.' diyor. ABD'de yayımlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.

''HİÇ KİMSE MİLLETİMİZİN İRADESİNE ZİNCİR VURAMAZ BUNU KENDİNDE HAK GÖREMEZ''



Batı, 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni şekilde zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Türkiye'nin iç siyaset gündemine karışmak gayri ahlaki ve gayri meşru bir tavırdır. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz bunu kendinde hak göremez. İktidarın ruhsatı ne ABD'den ne Almanya'dan ne de Fransa'dan alınabilicektir. Batı'nın desteğini almak için yanıp tutuşanlar köksüzler ve tabansızlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını hedef alarak gitmeli manşetini atan bir dergi bizim için kağıt parçasından farksızdır. Bunlar kendilerini ne sanıyor? Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. Türkiye'ye ayar verilemez, istikamet gösterilemez. Türkiye kafa kola alınabilecek bir ülke olamaz.