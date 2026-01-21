Bahçeli'den bayrak indirme provokasyonuna tepki: DEM Parti eş başkanları birinci derece sorumlu

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti.

Hükumetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi, provokasyondan DEM Parti'yi sorumluyu tuttu.

“DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI BİRİNCİ DERECE SORUMLU”

Yapılan açıklamada; Türk bayrağına yönelik saldırının bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olduğunu belirtilirken, “DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır .Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın; dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice arttığı bir gerçektir." denildi.

"DEM PARTİ BİR KARAR VERMEK ZORUNDADIR"

“Terörsüz Türkiye’nin aşama aşama gerçekleştiği şu günlerde dil, üslup ve zihniyet sorununun yoğunlaşması maalesef gerilimi canlı tutmakta, ümitleri sekteye uğratmaktadır.” ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklamada MHP Genel Başkanı, “DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?” diyerek bir kez daha DEM Parti'ye tepki gösterdi.

“UZATILAN EL, KALKAN YUMRUKLA EL DEĞİŞTİRİR”

Bahçeli, “Sabır ve sinirleri tahrip etmenin sonu hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis ve bilahare uzatılan el kalkan yumrukla yer değiştirebilecektir.” mesajını verdi.

“FIRAT'IN DOĞUSU TERÖRDEN KANLI HESAPLARDAN ARINDIRILMALIDIR”

MHP Genel Başkanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son tahlilde Fırat’ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan tamamıyla arındırılmalıdır. O gün işte bugündür. Terörsüz Türkiye’den taviz vermeden, provokasyonlara son derece dikkat ve uyanıklık göstererek barış ve huzur yolculuğu devam etmelidir.”