Bahçeli'den, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasıyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.



''YAŞANANLAR KUMPASTAN ZİYADE BİR PROJEDİR''



Bahçeli "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadesini kullandı.



Türkgün gazetesine verdiği röportajda CHP liderini sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür" dedi.



''ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR''



"CHP'nin gelenekleri bu şahsı artık taşıyamıyor, terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış Atatürk'ün ahı tutmuştur" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını söyledi.



MHP lideri, ''Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar" açıklamasını yaptı.

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