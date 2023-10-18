Bahçeli'den, Biden'ın İsrail ziyaretine tepki: Tarihi bir yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alması sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırısı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

''SİVİL HALK KATLİAM ABLUKASINA ALINMIŞTIR''

Bahçeli, hastane katliamına ilişkin ''Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.'' diye konuştu.



''BIDEN'IN İSRAİL’İ ZİYARETİ ŞİDDET VE YIKIM OPERASYONUNA TARAF OLMASI DEMEKTİR''

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini de eleştiren MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

''Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir.