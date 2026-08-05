Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması: Bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya attığı imza için, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." dedi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, "Türküyle, Kürtüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİ"

Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu söyleyen Bahçeli, "Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP lideri son dönemde MHP grup toplantılarında Terörsüz Türkiye sürecine neden değinmediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"- Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir."

"DEMİRTAŞ'IN HALİNİ HATRINI SORARIM"

Bahçeli'ye Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında düşünceleri de soruldu.

"Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatrını sorarım." diyen Bahçeli, "O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık." şeklinde konuştu.

"DEMİRTAŞ EVİNE, AHMETLER GÖREVİNE, ÖCALAN UMUDA"

Bahçeli, daha önce yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şu yanıtı verdi:

“Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.”

UMUT HAKKI NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Umut hakkı, ceza hukukunda kullanılan bir kavramdır ve mahkûm edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder .

Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkûmun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlar.

Bu hak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında da vurgulanmış ve insan onurunun korunması açısından önemli bir ilke olarak kabul edilmiştir.

Umut hakkı, cezanın yalnızca cezalandırma değil, aynı zamanda ıslah etme amacı taşıdığını hatırlatır.