Bahçeli'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Milletvekilliği düşürülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Kurultayı'nın 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI



''31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arızi kopukluğun giderilmesini hedefliyoruz. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Cumhur İttifakı ile biriz beraberiz. Cumhur İttifakı olarak masaya oturup konuşacağız.

''17 MART'TA 14. OLAĞAN KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ''

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur İttifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: AŞIRI HIRSI AKLININ ÖNÜNDE



'Bu Meclis Gazi Meclis değildir.' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler nedeniyle iyice şuur kaybına uğradığı, oto kontrolünü kaybettiği anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir.



''ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ YİYORLAR''



CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler demokrasiyi zehirleyen ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Mahalli idareler seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği bizim meselemiz değildir. Biz Cumhur İttifakı'nın şaşmaz ahlakına ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor ve buna göre hareket ediyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞI



6'lı masanın 1,5 yılı aşkın çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi değilim. Ne konuştular ne yaptılar bilemiyorum. Bildiğim bir tek gerçek var 6'lı masa kendilerinin tartışması ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme arzusu taşımızlar. Mevcutların içerisinde de 6'lı masanın en yetkilisi en fazla oyu alan TBMM'de temsil kabiliyeti yüksek olan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler.



İYİ PARTİ'YE KOMŞULUK ÇAĞRISI HALA GEÇERLİ Mİ?



Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır.



CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NA SERT TEPKİ: MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ



CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim. Beklemeye koyuldum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağız düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan Türkiye askeri değildir. Bu dil terör dilidir. CHP yönetiminin bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi adı konuşmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir. Ne vatansızların ne bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya Hazine'den maaş verilmesi günahtır, haramdır. Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır.

HDP'YE KAPATMA DAVASI: ADALETİ İSTİYORUZ, AYM GÖREVİNİ YAPMALI



Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yolu yol değildir. AYM'nin HDP'nin değirmenine ısrarla su taşıdığı ortadadır. Yeşil Sol Parti'nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir. AYM neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz, üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

AZERBAYCAN'DAN KARABAĞ'A OPERASYON

Ermenistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir, aklını başına almalıdır. Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN TÜRKİYE RAPORUNA ELEŞTİRİ



Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Katılım sürecine artık kim katılıyorsa katılsın hepsi onların olsun. Katılımlarını da müzakerelerini de bastırsınlar başlarına kıstırsınlar biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi getirilmiştir.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ



Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında karşılıklı güvenin yeniden baştan inşası için düzenlenen Varna Zirvesi'nden de sonuç alınamamıştır. AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etme niyeti tutarlı bir bakışı yoktur hiç de olmamıştır.

''TÜRKİYE BİR KARAR VERMENİN EŞİĞİNE GELMİŞTİR''

Türkiye bir yol ayrımına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine gelmiştir. Gerçekten vakit Türkiye vaktidir. Vakit Brüksel macerasına son vermek vaktidir. AB madem bizi istemiyor o halde biz de onların dünden istemediğini üyelik serüvenini bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır.

''BİZİM İÇİN AB BİTMİŞTİR''

Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile de ölmeyiz. 60 yıl kaybettik bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir.''