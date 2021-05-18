Bahçeli'den CHP'ye 'Sedat Peker' tepkisi

Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Sedat Peker'e yönelik Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı.



Bahçeli, ''Biz mafya anlamayız, tanımayız'' dedi ve sözlerine şunları ekledi:

''Cumhur İttifakı üçüncü ortağı mafya diyen CHP Genel Başkanı önce kendine bakmalı, irtibatlarını gözden geçirmeli. Terörle ittifak kuran partinin mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Uyuşturucu baronu ve CHP'nin fiili ortağı. Türkiye, terörle mücadele ettikçe; CHP çıldırmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışuında Türkiye'ye silah doğrultanlar bunların bedelini en kısa zamanda ödeyecektir''

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bahçeli'nin hedefinde Millet İttifakı'nın iki üyesi; Kılıçdaroğlu ve Akşener de vardı.

Bahçeli, ''Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir'' dedi.

CHP'nin yönetimine karşı da bozguncu ifadesini kullanan Bahçeli, ''Milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır" ifadesini kullandı.