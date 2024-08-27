Bahçeli'den CHP'ye tepki: Malazgirt Zaferi'ne Büyük Taarruz'u rakip gösteriyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye tepki göstererek Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un birbirine rakip gösterilmeye çalışıldığını belirtti.



Tarihe ve millete saygısızlık yapıldığını söyleyen Bahçeli şu ifadelere yer verdi:



"26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’ne rakip olarak Büyük Taarruz'u göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır. Cumhuru ve Cumhuriyet’i ayrıştırma partisine dönüşen CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır."



Bahçeli yazılı açıklamasında, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenleri üzerinden de CHP’ye eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:



"Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM’lenerek kamçılayan CHP’nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP’nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir. Ecdadımız arasına fitne yaymaya kalkışmak hafıza ve haysiyet kaybı yaşayan işbirlikçi ve ilkesiz güruhun dış güdümlü operasyonudur. DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir."

