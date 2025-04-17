Bahçeli'den CHP'ye tepki: "Sırrı Bey'e haksızlık yapıldı, istifa etmeliler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Birçok konu hakkında açıklamalarda buluan Bahçeli, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." dedi.



MHP lideri, TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına da tepki gösterdi.

CHP'YE TEPKİ



Bahçeli, "Ancak böylesi hassas bir günde bile CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır. Birleşimi yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP’li Katip Üye’ye okutmuştur." ifadelerini kullanıp, CHP'ye tepki gösterdi.



CHP’li Meclis Başkanvekili'nin ve CHP’li Katip Üye'nin derhal istifa etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Bahçeli, "Milletvekilliği düşürülen bir şahsı arkalama çabası boşuna bir gayrettir. Yetki aşımından kaynaklı işlem yok hükmündedir." dedi.



Önder'e haksızlık yapıldığını da sözlerine ekleyen Bahçeli, "CHP ve yönetimi bitmiş bir hikayenin siyaset ayağıdır. Bu zihniyetten hayır gelmesi pirenin deveyle güreş tutmaya cüret etmesi kadar absürt ve deli saçması bir beklentidir." açıklamasında bulundu.



CHP'YE KAYYUM İDDİALARI



Sosyal medya üzerinden CHP'ye kayyum atanacağı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır." dedi.



"CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir." diye konuşan Bahçeli, "Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yoktur. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.