Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesine "Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadalar" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 13:08

Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef düşmanlarıyla aynı hizadadır."

CHP, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye hayır oyu vermişti.

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