Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçildiği 13'üncü Olağan Büyük Kurultay sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

''HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK''

Kurultay süreci için "Ne kadar iftihar etsem azdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, ''Cumhur İttifakı’nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir'' dedi.



MHP lideri yazılı açıklamasında ''13. Olağan Büyük Kurultayımız hem demokrasi şaheseri, hem de milliyetçiliğin şahlanışı olarak milli hafızalara kazınmıştır'' ifadelerini kullandı.

''MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ''

Bahçeli, “Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, partimizle birlikte Cumhur İttifakı’nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' dedi.

MHP lideri, “Algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat vermeyecektir” ifadelerini de kullandı.