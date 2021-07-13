Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan kampanyalar olduğunu belirten Bahçeli, ''Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktır'' diye konuştu.

KADROLAŞMA İDDİALARINA YANIT

Partisine yönelik kadrolaşma iddialarına da yanıt veren MHP lideri, MHP'nin vatanperver mensuplarının Türkiye'nin zencileri olmadığını söyledi. İddiaları sert bir dille yalanlayan Bahçeli, ''Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak en adi cinayettir'' şeklinde konuştu.

Söz konusu iddiayı dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Bahçeli, ''İddialarınla ilgili bir bildiğin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Bizim kulislerin ateşleri arasında kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur.

''CUMHUR İTTİFAKI DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AYAKTADIR''



Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktır. Cumhur İttifakı milli mücadele şuurudur. İttifakımızda çatlak arayanlar bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edecekler. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Bizi hiç kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz.

''15 TEMMUZ TÜRKİYE İÇİN EŞİK VE DÖNÜM NOKTASIDIR''

15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktasıdır. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır. Cinayet şebekelerini doğduklarına pişman edeceğiz. 15 Temmuz'un sis bulutları henüz dağılmamıştır.

''GÜLEN DERDEST EDİLİP TÜRKİYE'YE GETİRİLMELİDİR''

İmralı canisi nasıl başına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse teröristbaşı Gülen de aynı şekilde derdest edilip Türkiye'ye getirilmelidir. ABD, Gülen'i derhal iade etmelidir.

CHP'YE TEPKİ

CHP yönetimine göre 15 Temmuz masaldır asıl darbe ise ilan edilen OHAL'dir. CHP ile İP, PKK'nın çizgisine taşınmışlardır. İçeridekiler gariban değil haindir, katildir. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün yenisini eklemektedir.

''MHP MENSUPLARI TÜRKİYE'NİN ZENCİLERİ DEĞİLDİR''



Kılıçdaroğlu dün 'Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor' demiş. MHP'nin vatanperver mensupları Türkiye'nin zencileri değildir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak en adi cinayettir en katil cehalettir en alçak hıyanettir.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: BİLDİĞİN VAR DA AÇIKLAMIYORSAN NAMERDİN AĞA BABASISIN

Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili bir bildiğin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim Türkiye düşmanlarının dayatmasıdır. Oyun içinde oyun vardır. Demokrasi paravanı altında Türkiye'nin sırtını yere getirme stratejisi kontrollü şekilde ilerletilmektedir.



''CEVAP ALAMAZLARSA BIDEN'A ULAŞSINLAR''

Zillet ittifakına tavsiyem kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar cevap alamazlarsa Biden'a ulaşsınlar. Bunların kendi öz iradeleri ile cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları rehindir. Bize demokrasi dersi veren ülkelerin sicili temiz değil.''

