Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

MHP lideri Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 19:19

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı

Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı

MHP'den yapılan açıklamada, 'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.''

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

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