Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine destek

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" ifadelerine destek verdi. Bahçeli, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.09.2022 - 21:00 | Son Güncelleme : 04.09.2022 - 21:03

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine destek

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MHP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın 'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Ankara'ya giderken yol üzerindeki bir tesiste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" diye cevap verdi.

Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" demişti.

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