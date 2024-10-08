Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"HİÇBİR PARTİYLE ALIP VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

Siyasette hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyecekleri bir şey olmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız." dedi.

Bahçeli, "Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, kucaklaştıran ve kutupları teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları da var. BM'ye çağrı yapan Bahçeli, İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanılması gerektiğini söyledi.

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Bazı sosyal medya hesaplarında Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir ilişki olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Durbay bu iddiaları yalanlayıp kendisine iftira atıldığını belirterek kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

"FETÖ TAKTİKLERİ"

Özgür Özel hakkındaki bu yöndeki iddiaları bir Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) taktiği olarak yorumlayan Bahçeli, "Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık" diye konuştu.

"BİZE GÖRE DOĞRU SİYASET; KUTUPLARI TEKER TEKER AŞINDIRAN AHLAKLI SİYASETTİR"



MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



"Nereye gideceğimizi bilmiyorsak takip edeceğimiz herhangi bir yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Attığımız adımlar geriye gitmeden sürekli ileriye doğru olmalıdır. Bunu yaparken sağ duyunun yörüngesinden ayrılmamak lazımdır. Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, kucaklaştıran ve kutupları teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir. Sınıflı bir toplum yapısını reddediyoruz.



"HİÇBİR PARTİYLE KATEGORİK OLARAK ALIP VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"



Muhataplarımızın ne söylediklerine bakıyoruz. Siyasette hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz bir şey yoktur. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız.



"BİZ SİYASETİ SAVAŞ BİÇİMİ OLARAK ELE ALMIYORUZ"



Biz siyaseti savaş biçimi olarak ele almıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu gerilimli atmosferde siyasi husumeti dönüştürme teşebbüslerine izin vermeyeceğimize inanıyorum. Konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.