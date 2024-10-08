Bahçeli'den DEM Parti açıklaması: Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) milletvekilleriyle tokalaşması hakkında konuştu. Bahçeli, "DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır." dedi. İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına da tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur." diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in özel hayatı konusunda ortaya atılan iddialara da değinen Bahçeli, "FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin karşısındayız." sözleriyle Özel'e destek verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
"HİÇBİR PARTİYLE ALIP VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Siyasette hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyecekleri bir şey olmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız." dedi.
Bahçeli, "Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, kucaklaştıran ve kutupları teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir." diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları da var. BM'ye çağrı yapan Bahçeli, İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanılması gerektiğini söyledi.
BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK
Bazı sosyal medya hesaplarında Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir ilişki olduğu iddiası ortaya atılmıştı.
Durbay bu iddiaları yalanlayıp kendisine iftira atıldığını belirterek kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
"FETÖ TAKTİKLERİ"
Özgür Özel hakkındaki bu yöndeki iddiaları bir Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) taktiği olarak yorumlayan Bahçeli, "Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık" diye konuştu.
"BİZE GÖRE DOĞRU SİYASET; KUTUPLARI TEKER TEKER AŞINDIRAN AHLAKLI SİYASETTİR"
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Nereye gideceğimizi bilmiyorsak takip edeceğimiz herhangi bir yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Attığımız adımlar geriye gitmeden sürekli ileriye doğru olmalıdır. Bunu yaparken sağ duyunun yörüngesinden ayrılmamak lazımdır. Bize göre doğru siyaset; buluşturan, yakınlaştıran, kucaklaştıran ve kutupları teker teker aşındıran ahlaklı siyasettir. Sınıflı bir toplum yapısını reddediyoruz.
"HİÇBİR PARTİYLE KATEGORİK OLARAK ALIP VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Muhataplarımızın ne söylediklerine bakıyoruz. Siyasette hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz bir şey yoktur. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız.
"BİZ SİYASETİ SAVAŞ BİÇİMİ OLARAK ELE ALMIYORUZ"
Biz siyaseti savaş biçimi olarak ele almıyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu gerilimli atmosferde siyasi husumeti dönüştürme teşebbüslerine izin vermeyeceğimize inanıyorum. Konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.
"DEM'E UZATTIĞIM EL 'TÜRKİYE PARTİSİ OLUN' TEKLİFİDİR"
Siyonist caniliği hangi hakla yok sayalım? Bölgesel yangının kapımıza dayandığı ortadayken birbirimizin açığını aramakla vakit mi kaybedelim? DEM sıralarına giderek elimi uzattım. DEM sıralarına elimi uzatmam doğaçlama değildi. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir. Biz gelişigüzel can sıkıntısından anlık dürtülerle el uzatmayız durduk yere el vermeyiz. DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir.
"ÖZGÜR BEY'İN ÖZEL HAYATI İLE İLGİLİ İDDİA EDİLEN İFTİRALARIN HİÇBİRİSİ KONUMUZ OLMAYACAK"
Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır.
"TÜRKSÜZ ANADOLU CEHENNEMİN DİĞER ADIDIR"
Türksüz Anadolu cehennemin dier adıdır. Artık büyük Türk milleti için gidilecek başka göç güzergahı kalmamıştır.
"BUGÜN MESELE BEYRUT DEĞİL ANKARA'DIR"
Karşımızda yeni bir Sevr dayatması olduğunu göreceksiniz. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır, hedef Şam Bağdat değil İstanbul'dur. İsrail terörünün saklı ajandasında Türkiye vardır.
BM'YE ÇAĞRI: İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN ACİLEN KUVVET KULLANMAK GEREKMEKTEDİR
İsrail'in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir. Bu terör devletine karşı silah ambargosu yetersizdir. Kınama mesajlarının bağlayıcılığı yoktur. İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) bu tarihi ve ertelenemez görevi üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır. 2 Ekim'de İran'ın fırlattığı füzelerden sonra süreç iyice kızışacaktır. TBMM'de yapılacak kapalı oturum yerinde bir karardır. İsrail üzerimize gelirse bu hain cüretinden dolayı bin pişman edileceğini yedi düvel hatırında tutmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güce sonuna kadar sahiptir.
ARTAN ŞİDDET OLAYLARI
Cezaları artırmalıyız. Bu durum aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için bir diğer beka konusudur. Şiddete boyun eğmek gibi bir düşüncemiz olamaz. Uyuşturucu kullanım yaşı oldukça düşmüştür. İnsan gün geçtikçe yiyen içen üreyen fırsat buldukça başka insanlara şiddet uygulayan zamanın akıntısında sürüklenip giden bir varlık haline gelmiştir. Asıl felaket de budur. Cezasızlık şikayetleri genişlerse yapanın yanına yaptıkları kar kalırsa o halde herkes kendi ölçüsüne göre adaleti sağlamak peşine takılacak devletin temellleri sarsılacaktır."
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