Bahçeli'den DEM'e Gazze yanıtı: Gazze zaten içimizde

"Yeni yüzyılda ayrışmanın, dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Yeni yüzyılın terörsüz ve şiddetsiz Türkiye 'nin yükselişi ile perçinleneceğini belirten MHP lideri Bahçeli, "Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir." dedi.

"BİZİM BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK"



Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süredi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

"YENİ YÜZYIL, TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ İLE PERÇİNLENECEK"

Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur.

"TERÖR MUSİBETİ BİTECEK, TÜRK MİLLETİ RAHAT BİR NEFES ALACAK"



Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YER YOKTUR"

Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacaktır. Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslup ile iddia edenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağını ima ediyorlarsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eş zamanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacaklarını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"



El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir.

FERDİ TAYFUR'UN VEFATI

Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur.

"ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN BU ZEKA ÖZÜRLÜLERDİR"

Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür. Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"DIŞARIDAN GELİP YENEMEYENLER, İÇERİDEN ÇÖZMEYİ DENİYORLAR"

Dışarıdan gelip yenemeyenler, içeriden çözmeyi deniyorlar. Kullandıkları araçlar ve aracılar bellidir. FETÖ, zillete düşmüş siyasi partiler bunlardan bazılarıdır. Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir. Hesap aynıdır ve kalleştir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir. Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız."