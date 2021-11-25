Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Bahçeli, bu dönemde her zamankinden daha fazla dikkatli, dirayetli, dengeli, hazırlıklı, uyanık, ihtiyatlı, sabırlı ve şuurlu bir duruşa ihtiyaç duyulması gerektiğini bildirdi.

''BİZ DÖVİZ KURUYLA KURULMADIK, BU YOLLA DA DEVRİLMEYECEĞİZ''

Türkiye'yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayanların tetikte beklediğini söyleyen Bahçeli, "Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız" dedi.



''KILIÇDAROĞLU'NUN REFERANSI HDP'DİR''



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına terör elebaşlarının 'özerklik ve özyönetimin kabul edilmesi, Kürt kimliğinin ve dilinin tanınması' şartıyla tamam dediğini belirterek, şunları söyledi:



"Öyle bir vahim aşamaya gelinmiştir ki; terörist Demirtaş'ın sabah saatlerinde cezaevinden yayımladığı karanlık talimatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla telaffuz edilerek siyasi bir programa haline dönüştürülmüştür. Bir terörist, bir suçlu, bir bölücü; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu alenen yönetmeye, yön vermeye ve ona akıl hocalığı yapmaya başlamıştır. Terörist Demirtaş'ın 24 Kasım 2021 tarihinde, Meclis'te grubu bulunan partilerin başkanlarını ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını, dahası yedi bölgede ortak miting yaparak derhal seçim istemelerini dayatması günün sonunda Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiş ve kabullenilmiştir.

Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik ve erdemsizlik hiç görülmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım 2021 tarihinde partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamaların referansı HDP'dir, terörist Demirtaş'tır, PKK terör örgütüdür. Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır. Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye karar vermiştir. Nitekim Türkiye'nin kaosa sürüklendiğini iddia eden müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakında, kendi vicdanında, kendi partisinde yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir.''



''TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMADI''



Bahçeli, Türkiye'nin döviz sabotajlarına yenilmeyeceğini, küresel sermaye çetelerine ve terör örgütlerine pes etmeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir. Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye, Türk milletinin bağımsızlık onurunu yere düşürmemeye yeminlidir. İçinde bulunduğumuz riskli süreç siyasi ve ekonomik beka mücadelesinin kahramanca, vatan ve millet sevdasıyla icrasını şart koşmaktadır. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır. Türkiye sokakta bulunmamış, sokak meraklısı zillet ittifakına bırakılmayacaktır. CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde olacaktır. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklardır."



''ERKEN SEÇİM DİYENLERE İHTİYACIMIZ YOKTUR''



"Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezberleri ise sonuçsuzdur" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır. Erken seçim diyenlere ihtiyacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, beraberdir, imanla, inançla, yüreklice vatana, millete, demokrasiye ve milli ekonomiye sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu.



''HERKES HER YERDE GÖRÜŞEBİLİR''



Bahçeli, açıklamasının ardından bir gazetecinin, ''Geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Akşener Denizli'de miting yaptı, dün de Kılıçdaroğlu Mersin'de start vereceğini ifade etti. Siz bu miting hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 6 muhalefet partisi bu defa ekonomiyi görüşmek için bir araya gelecek. Bu durumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Dostluklarına, kaynaşmalarına devam etmelerinde yarar var. Görüşmede zarar yok. Herkes her yerde görüşebilir. Mitinglerle seçime doğru gitmek istiyorlar ise geçmişte MHP'nin 9 bölgede anlamlı mitingleri ile Türkiye'de halkla buluşmuştur ama seçim için değil, milletin huzuru için" diye yanıt verdi.

