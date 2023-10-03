Bahçeli'den emekli zammı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu'nun ''Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok.'' sözlerine tepki gösteren MHP lideri, ''Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur. Seçimi yapan Türk milletidir. CHP yoldan çıkmıştır.'' dedi.

Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yapılması ve zammın kök ücrete de yansıtılması çağrısında bulundu.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine de değinen MHP lideri Bahçeli, ''Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.'' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''26 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye bizim yer yüzü cennetimizdir. Egemenliğin yegane sahibi Türk milleti, ilelebet cevheri aslimizdir. Şu hususu da söylemek isterim ki, bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler vatana meftundur, millete meftundur, bağımsızlığa meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı, çok daha zeki, çok daha adam oğlu adamdır.

''CUMHUR İTTİFAKI OLARAK KRONİK SORUNLARA NEŞTER VURDUK''

Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzüdür. Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk, çözümsüz duran sorunları çözdük. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı toktur.

''TÜRKİYE'DE ZİLLETE GEÇİT YOKTUR''

Türkiye’nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer vardır, geçit yoktur, geçiş yoktur. Koltuk ve çıkar kavgaları ile siyasi ahlak kaygısının dibini boylayanlarda zaten umut yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah’ın kulu da kalmamıştır.

''İNSANLIK HUZURSUZLUĞUN PENÇESİNDEDİR''

Nesli tükenen kara ve deniz canlılarına gösterilen hassasiyetin 10'da 1'i mazlumlardan esirgenmektedir. Terör saldırıları bölgesel savaşlar insan hayatının ne kadar ucuzladığının bir belirtisi olarak yorumlanmalıdır. İnsanlık huzursuzluğun pençesindedir. Hürrriyetimizi ve hür ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur. Seçimi yapan Türk milletidir. Bunun neresinde ahlaki boşluk ve meşruiyet sorunu vardır? Kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşruiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşruiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşruiyet ahkamı kesmektedir?

''CHP YOLDAN ÇIKMIŞTIR''

Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi görevini başındadır. Kılıçdaroğlu kendine baksın işine baksın. CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur ittifakı kuru sıkı atan siyasi kadavralarla polemik yarışına girip de zaman kaybedecek kadar şaşkın değildir. Milletimizin gerçek gündemiyle meşgul oluyoruz.

''BİRİNCİ GÜNDEM KONUMUZ DEPREMİN YARALARINI SARMAK''

Birinci gündem konumuz, depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek teslim etmektir. Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de TBMM'nin açılışındaki konuşmadan da anlaşılacağı gibi, deprem bölgesinde kurulan konteynerlerde 600 bine yakın vatandaşımız barınmaktadır.

''EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM VERİLMELİ''



Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler enflasyonun üzerinde zam verilmesi zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Küçük esnafın emeklilik gün sayısı 7200'e indirilmelidir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terörle huzur arasında ikinci bir seçenek yoktur. Terörün sonuç alması asla mümkün değildir. Teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZİN ONURUYLA OYNANMASI TEHLİKELİDİR"

Tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri ortadadır. Kamu görevlilerimizin onuruyla oynanması tehlikelidir.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir.

''ARTIK 'KIBRIS DEVLETİ' DEMEK GEREK''

3 Kasım'da Kazakistan'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yer alması Kıbrıs Türklüğü'nün tanınması adına önemli bir eşik olacaktır. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, 'Kıbrıs Devleti' demek gerek. Iğdır ile Nahçıvan arasındaki doğal gaz boru hattı da ilişkileri tek millet için daha da güçlendirecektir.

