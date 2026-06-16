Bahçeli'den erken seçim tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarını değerlendirip 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , konuya ilişkin partisinin grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu.

"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı yoktur." diye konuşan MHP lideri, "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Biz de arkasındayız." diye konuştu.

UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim konusunda adaylık tartışmalarına değinmiş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur.” ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa'da buna imkan olduğunu ve bunun Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı almasıyla devreye gireceğini belirten Uçum, Meclis'in 9-15 Şubat 2028 tarihleri arasında seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda seçimlerin kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılacağını ifade etmişti.

Uçum, "Referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır." diye konuşmuştu.