Bahçeli'den Ermenistan'a tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan sınırındaki gerilim üzerinden Ermenistan'a tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ermenistan’ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir'' dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 15:37

Bahçeli'den Ermenistan'a tepki

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MHP Genel Başkanı , 'ın 'a yönelik saldırılarına ilişkin, " her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. 'nin desteği de tam ve eksiksizdir" ifadesini kullandı.

''ERMENİ ÇETELERİ KANLI VE HAİN PROVOKASYONLARA GİRİŞMEKTE''

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği topraklarından sökülüp atılan Ermeni çetelerinin, mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara giriştiğini belirterek, 'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyeceğini vurguladı.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN İLE SONUNA KADAR DAYANIŞMA İÇİNDE''

12 Eylül gecesinden itibaren sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda, 50 neferinin şehit olduğunu, çok sayıda neferin de yaralandığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

", Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde, kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.

Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir."

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