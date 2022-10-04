Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



EYT DÜZENLEMESİ

''TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.

''ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTI, BİZ MİLLETİMİZE BAKARIZ''



MHP, Türkiye'nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Emek olmadan ekmek erdem olmadan da hizmet olmayacağını hiç yabana atmayız.

''16 EKİM'DE KONYA'DA 23 EKİM'DE MANİSA'DA AÇIK HAVA TOPLANTILARIMIZI YAPACAĞIZ''



8 Ekim 2022'den itibaren başlamak suretiyle adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarıyla vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferberliğine çıkıyoruz. Köylerde olacağız. 16 Ekim'de Konya'da 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

''CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN''

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız.

EGE ADALARININ SİLAHLANDIRILMASI

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla rafa kaldırmıştır. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli çözümün önüne engel çıkarmak için yeni bir senaryo gündemdedir.



''YUNANİSTAN ABD'NİN DOLDURUŞUNA GELİYOR''



Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Yunanistan'ın Kuzey Ege adaları ile On İki Ada üzerindeki egemenlik iddiaları haksız ve hukuksuzdur.

''HAKKIMIZA HUKUKUMUZA GÖZ KOYANLARIN GÖZÜNÜ OYARIZ''

Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisi kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye'dedir. Aynı şey On İki Ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir.

''YUNANİSTAN BAŞBAKANI HALT ETMİŞ''

Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş halt etmiş, baltayı taşa vurmuş, yalnız değiliz; Allahımız var, milletimiz var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez.

RUSYA'NIN DÖRT BÖLGEYİ İLHAKI

Putin ilhak kararını açıklamıştır. Ukrayna'nın egemenlik haklarına saygı duyulmalı. Ukrayna'nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyoruz. Kırım'ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

CHP'nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Bu terörist CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi.

KILIÇDAROĞLU'NA ''DNA TESTİ'' TEPKİSİ

PKK'nı sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, terörist için DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin yolundasın, haber kaynakların nerede ve kimlerdir? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Sayın Kılıçdaroğlu sana tavsiyem kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler teröristtir.''

SORULARI YANITLADI

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" açıklaması sorulan Bahçeli, ''Helalleşme adına başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne'' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ



Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti konusunda ise şunları söyledi:

''ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir, Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır.''