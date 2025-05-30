Bahçeli'den Fatih Karagümrük'e tebrik telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak takımının Süper Lig'e çıkmasından dolayı kutladı.

Bahçeli'den Fatih Karagümrük'e tebrik telefonu

, 'ye yükselen Fatih Karagümrük'ü telefonla kutladı.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'yı telefonla arayarak, takımın başarısından dolayı kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ettiği belirtildi.

Bahçeli'nin, Fatih Karagümrük Kulübü camiasına bundan sonraki mücadelelerinde başarılar dilediği kaydedildi.

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