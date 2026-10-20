Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: En güçlü yaptırımlar uygulanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, konuşmasının başında İstanbul ve Kocaeli'deki sel felaketi nde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

"AFETLERE HAZIRLIKLI OLUNMALI"

MHP lideri Bahçeli “Yağmur ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yaralı olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Yağışın olağanüstü olduğu kabul etmekle birlikte yaşanan tabloda altyapı ve imar disiplininin belirleyici olduğu ortadadır. Yaşanan felaket; planlama risk yönetimi ve önleyici tedbirlerle afetlere hazırlıklı olmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha açığa çıkarmıştır." dedi.

Afetlerle mücadelenin; bütün kamu kurumları, yerel yönetimler, bilim çevreleri ve toplumu kapsayan stratejik bir kamu politikası olarak ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, "Riskli alanların dönüştürülmesi doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi temeline dayanmalıdır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın uğradıkları zararın karşılanacağı ve benzer hadiseler yaşanmasın diye gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“ORGANİZE ŞEKİLDE HARAMA EL UZATILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR”

Devlet Bahçeli fon soruşturması yla ilgili ise şunları söyledi:

"Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır.

"BUNLAR BİR ARINMA VE AKLANMA FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Suçluların açığa çıkarılması yönünde atılan önemli adımlardan konuya ilişkin yasal düzenlemenin Meclis gündeminde bulunmasından güçlü siyasi iradenin ortaya konulmasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de vurguladığım gibi bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Bazı sorunlarımız olsa da Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir. Partimiz, milletimizin hak ve hukukunu savunurken adaletli bir gelir dağılımını mümkün kılacak adımların da takipçisi olacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için gerekli hamleler mutlaka yapılacaktır."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Devlet Bahçeli “Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin kuvveden fiile dönüştüğü, kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonundan ayrı olamaz. Terörsüz Türkiye hedefimiz bölgesel boyu kazanıyor. Toplumsal mutabakat ve güven önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünemeyiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hedefi; teknoloji üreten, yüksek katma değerli sanayisini geliştiren ve gençlerine yeni fırsatlar sunan bir güç haline gelmektir. Üniversitelerimizi de bu hedeflere odaklanması şarttır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KURUMSAL KALESİ MHP'DİR"

Milliyetçiliğin şahsiyet meselesi olduğunu söyleyen Bahçeli "Türk milliyetçiliğinin kurumsal kalesi MHP'dir." dedi.

"BELEDİYELERDEKİ ÇIKAR İLİŞKİLERİ AHLAK YOKSUNLUĞUDUR"

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) başlayarak birçok belediyeye uzanan ihale, imar, ruhsat, taşınmaz, iştirak, personel ve kamu harcamaları gibi alanlarda oluşan her türlü çıkar ilişkisi, ceza hukukunu ilgilendiren bir problem olmanın yanında bir ahlak yoksulluğudur." diye konuştu.

"MAHKEMELER SİYASİ GÖSTERİLERİN YERİ DEĞİL”

"Yargılama süreçleri devam ederken siyasi polemiklerle kişisel gündem oluşturmak yerine, yöneltilen iddialara hukuki zeminde cevap vermek ilgililerin hayrına olacaktır." diyen Devlet Bahçeli "Mahkemeler siyasi gösterilerin değil savunma hakkının esas alındığı yerlerdir. Milletimiz gelişmeleri yakından takip etmekte ve adaletin bir an evvel tecellisini beklemektedir." ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞİK KIBRIS FEDERASYONU TAM BİR HAYALDİR”

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta provokasyonların devam ettiğine dikkat çeken Bahçeli "Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir. Rum yönetiminin İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde KKTC'de yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum. Kıbrıs asırlardan beri Türk'tür ebediyen Türk kalacaktır." dedi.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Yemen'deki Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenliyor. Son olarak Kral Halid Havalimanı'na yönelik 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüş, 309 kişi de yaralanmıştı.

Suudi yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirmişti. Saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik hava saldırılarına ABD'nin katılabileceğinin sinyalini vermişti.

"ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ ETKİN BİÇİMDE İŞLETİLMELİ"

Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili ise “Yemen kaynaklı istikrarsızlığın ve Suudi Arabistan'da masum sivilleri hedef alan Husi saldırılarının sona erdirilmesi için çok taraflı diplomasi mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi gerektiğini hatırlatıyor, Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen diplomatik yaklaşımını takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.