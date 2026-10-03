Bahçeli: Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye 'nin gündemindeki fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, belediyelerin kamusal bir emanet olduğunu söyledi.

Yolsuzluk skandalının mali tablosunu kamuoyunun merak etmekte olduğunu belirten Bahçeli, “Yargı kararlarıyla, Sayıştay ve ilgili denetim kurumlarının tespitleriyle birlikte kamu zararının açıkça ortaya konulması, yolsuzlukların faturasının kamuoyunda paylaşılması, maşeri vicdanın rahatlatılması bakımından kaçınılmazdır. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.” dedi.

FON SORUŞTURMASI

Türkiye ekonomisinin istikrarının finansal istikrar geçtiğini belirten Bahçeli, fon soruşturmalar hakkında şunları söyledi:

"Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir. Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir.

“KİM OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİLMELİ”

Bahçeli, ne sebeple, kim olursa olsun suçun yöneltildiği kişinin kimliğine bakılmaksın üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde; ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verebilirlik çerçevesinde ‘temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum’ hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesi sağlanmalıdır"

Bahçeli, geçtiğimiz fon soruşturmaları hakkında piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini söylemişti.