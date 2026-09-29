Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması. "Hukuk önünde hesap sorulmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , fon soruşturmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.



Bahçeli, gelişmeler karşısında iki husussun öne çıktığını belirterek, “Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husus ise mağdur edilen özellikle küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır” dedi.



Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ’nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi “terörsüz Türkiye” yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye’nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.

Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.

Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir.

Ayrıntılar geliyor…