MHP'nin resmi sosyal medya hesabında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpak giydiği bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafın altında ise "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır." ifadeleri yer aldı.

Kara kalpak milli mücadele döneminde sembol haline gelmiş bir giyecek olarak biliniyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün de kara kalpak giydiği bir çok fotoğraf bulunuyor.