MHP'nin resmi sosyal medya hesabında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpak giydiği bir fotoğraf paylaşıldı.
Fotoğrafın altında ise "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır." ifadeleri yer aldı.
Kara kalpak milli mücadele döneminde sembol haline gelmiş bir giyecek olarak biliniyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün de kara kalpak giydiği bir çok fotoğraf bulunuyor.
Bahçeli'den fotoğraf paylaşımı
NTV HaberTürkiye
Siyasette beka tartışmalarının devam ettiği bugünlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi.
MHP'nin resmi sosyal medya hesabında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpak giydiği bir fotoğraf paylaşıldı.